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عربي و دولي

أكسيوس عن مسؤول أميركي: حزب الله هو المسؤول الوحيد عن أي استمرار للأعمال العدائية

2026-06-07 | 13:39
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: حزب الله هو المسؤول الوحيد عن أي استمرار للأعمال العدائية
أكسيوس عن مسؤول أميركي: حزب الله هو المسؤول الوحيد عن أي استمرار للأعمال العدائية
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: حزب الله هو المسؤول الوحيد عن أي استمرار للأعمال العدائية

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