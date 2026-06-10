أ ف ب: ماكرون يدعو قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر لقمة مجموعة الـ 7

أكسيوس عن مصادر: ترامب يعقد اجتماعا في غرفة العمليات لبحث خيارات لشن ضربات جديدة على إيران

أكسيوس عن مصادر: ترامب يعقد اجتماعا في غرفة العمليات لبحث خيارات لشن ضربات جديدة على إيران