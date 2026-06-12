مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية.. اليكم ابرز بنودها

نشر موقع "اكسيوس" "مسودة مذكرة التفاهم التي اعلن الرئيس الأميركي إنها قد تُوقَّع قريباً:



وهذه أبرز البنود بحسب "اكسيوس":

- تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما يشمل الجبهة .



- إطلاق مفاوضات حول الملف النووي خلال فترة التهدئة.



- إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية فوراً ومن دون رسوم عبور.



- رفع القيود الأميركية المرتبطة بالمضيق.



- عودة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوماً.



- منح إعفاءات مؤقتة من العقوبات تتيح لها بيع النفط لمدة 60 يوماً بعد إعادة فتح المضيق.



-توسيع تخفيف العقوبات تدريجياً في حال طهران بالاتفاق.



اما في الملف النووي فجاء بمسودة الإتفاقية بحسب الموقع:



"تلتزم إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ومعالجة ملف مخزون اليورانيوم المخصب.



- من الخيارات المطروحة خفض نسبة التخصيب داخل إيران تحت إشراف مفتشي .

- أي خطوات عملية تتعلق بالبرنامج النووي ستحتاج إلى اتفاق ثانٍ أكثر تفصيلاً".



وفي ملف الأموال المجمدة نقل الموقع انه "لا يزال مصير المليارات المجمدة في الخارج قيد البحث.

وإيران تطالب بالإفراج عن جزء منها فور توقيع الاتفاق. اما تفضّل الإفراج عنها على مراحل مرتبطة بمستوى الالتزام.

وتتضمن المذكرة "بحث آلية تسمح لطهران باستخدام جزء من أموالها المجمدة في قطر لشراء سلع إنسانية".



وبحسب "اكسيوس": "تم التوصل إلى الصيغة الأولية بعد وساطة قادها علي الذوادي مع عباس عراقجي كما شارك في الاتصالات مبعوثا ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر".

وتشير معلومات موقع "اكسيوس" إلى حصول الاتفاق على موافقات إيرانية رفيعة المستوى، بانتظار الموافقة النهائية من المرشد مجتبى خامنئي".

ومن المتوقع أن يحمل الاتفاق اسم "اتفاق إسلام آباد" نسبة إلى الوساطة المشتركة بين باكستان وقطر".



وفي حال توقيع الاتفاق، يُرجّح أن "يؤدي إلى تمديد وقف إطلاق النار في لمدة 60 يوماً إضافيًا، ما يتيح استكمال المسارات السياسية والأمنية الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية".