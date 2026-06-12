عراقجي: الاتفاق يشمل لبنان.. ولن نتخلى عن حزب الله

وأشار عراقجي إلى أن بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قضية "حسدهي"، أُرجئت إلى المرحلة الثانية بسبب تعذر التوصل إلى تفاهم بشأنها في الظروف الحالية، لافتاً إلى أن المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية ستستمر لمدة 60 يوماً، وستشمل أيضاً ملف رفع العقوبات عن إيران وملفات أخرى.
وأوضح أن الاتفاق الحالي، المعروف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، ينص على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية.
وشدد عراقجي على أن إيران لم تغفل لبنان خلال الحرب، قائلاً: "لم ننسَ لبنان أبداً في هذه الحرب، لأن لبنان وحزب الله حاربا إلى جانب الشعب الإيراني، ولن نتركهما بمفردهما أبداً".