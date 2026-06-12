عراقجي: الاتفاق يشمل لبنان.. ولن نتخلى عن حزب الله

وأشار إلى أن بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قضية "حسدهي"، أُرجئت إلى المرحلة الثانية بسبب تعذر التوصل إلى تفاهم بشأنها في الظروف الحالية، لافتاً إلى أن المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية ستستمر لمدة 60 يوماً، وستشمل أيضاً ملف رفع عن وملفات أخرى.

وأوضح أن الاتفاق الحالي، المعروف "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، ينص على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، بما فيها .

وشدد عراقجي على أن إيران لم تغفل خلال الحرب، قائلاً: "لم ننسَ لبنان أبداً في هذه الحرب، لأن لبنان وحزب حاربا إلى جانب الشعب ، ولن نتركهما بمفردهما أبداً".