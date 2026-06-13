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عربي و دولي

اتفاق أميركا - ايران.. ضربة كبيرة لـ نتنياهو! (أكسيوس)

2026-06-13 | 02:50
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اتفاق أميركا - ايران.. ضربة كبيرة لـ نتنياهو! (أكسيوس)
اتفاق أميركا - ايران.. ضربة كبيرة لـ نتنياهو! (أكسيوس)

نشر موقع أكسيوس تفاصيل الاتصال الذي دار بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الموقع: "اتصل الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاملاً معه نبأً لم يكن يرغب في سماعه: توقع توقيع اتفاق مع إيران خلال أيام".

وقال ترامب لنتنياهو، بحسب مسؤول أميركي رفيع: "هذا هو الاتفاق. إنه اتفاق ممتاز، وقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

ويعتقد البعض في واشنطن أن نتنياهو قد يلعب دوراً مُعرقِلاً حتى لو تم إبرام الاتفاق.

لكن خلال المكالمة مع ترامب، بدا أن نتنياهو يُدرك أنه لا يستطيع منع ترامب من توقيعه، حسبما صرح مسؤول أميركي لموقع أكسيوس.

ومنذ ذلك الحين، وجد نتنياهو نفسه معزولاً إلى حد كبير عن مجريات الأمور، ويتواصل مع حلفائه في واشنطن للحصول على معلومات استخباراتية حول مفاوضات ترامب، وفقًا لمصدر أمريكي مطلع.

وفاجأ منشور ترامب يوم الخميس، الذي زعم فيه التوصل إلى اتفاق، نتنياهو، بحسب مصدر مطلع.

وعندما اتصل ترامب بعد ساعة، لم يبدِ نتنياهو اعتراضًا شديدًا أو جدالًا يُذكر، وفقًا للمسؤول الأميركي.

وأبلغ نتنياهو ترامب ثقته به لضمان أن يُعالج الاتفاق النهائي مخاوفهما المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال المسؤول الأميركي: "ربما أدرك بيبي أن اتفاقًا على وشك الحدوث وأنه لا يستطيع منعه".

أحد المخاوف هو أنه بعد توقيع الاتفاق وانتهاء الحرب، قد تُماطل إيران في المفاوضات دون تقديم تنازلات نووية حقيقية.

وبحسب أكسيوس، يشعر المسؤولون الإسرائيليون أيضًا بالقلق من أنه نظرًا لأن وقف إطلاق النار في الاتفاق يشمل لبنان، فإن إدارة ترامب ستحد من حرية عملياتهم ضد حزب الله وتطالب بالتشاور معهم في كل ضربة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض "واثقمن أن الإسرائيليين سيوافقون في نهاية المطاف".

وقال مسؤول أمريكي إن المسؤولين الإسرائيليين القلقين طلبوا من البيت الأبيض توضيحات صباح يوم الجمعة، عندما قالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن الاتفاق سيمنح إيران مليارات الدولارات فوراً.

وطمأن المسؤولون الأميركيون الإسرائيليين بأن "التقارير الإيرانية أساءت فهم الاتفاق، ونشعر أنه عندما يطلعون على بنود الاتفاق كاملة، وعندما يدركون أنه لا بد من تقديم إيران لبعض المزايا قبل أن نقدم نحن أي فوائد، فإنهم سيشعرون بالارتياح".

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إنه "إذا أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، واستمرت إيران في تسليح الجماعة المسلحة، فسيكون ذلك مخالفًا للاتفاق، وبالنسبة لنتنياهو، فإن التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافه المعلنة سيُمثّل ضربة استراتيجية وسياسية قوية".
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