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عربي و دولي

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران

2026-06-13 | 14:11
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران

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الجيش الاسرائيلي: قواتنا الجوية اعترضت هدفاً جوياً مشتبهاً به عبر الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية وتم تفعيل أنظمة الإنذار الصاروخي عقب محاولات الاعتراض
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