في عيد ميلاده.. هل ينقلب مزاج الجوزاء على الاتفاق أم يمنحه الضوء الأخضر؟

ويستند هذا التساؤل إلى سجلّ ترامب السياسي الحافل بتبدّل المواقف وفقاً للمعطيات والظروف ففي أكثر من محطة، انتقل من التصعيد إلى التهدئة أو العكس خلال فترة زمنية قصيرة، ما جعل خصومه وحلفاءه على حدّ سواء يترقّبون قراراته حتى اللحظة الأخيرة.
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا تفيد فيه بأنّها بعثتْ بتاريخ 10/6/2026 برسالة الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة، تضمّنتْ شكوى مستنِدة الى تقريرٍ أعدّه المجلس الوطني للبحوث العلميّة، ضدّ قيام الجيش الاسرائيلي بتاريخ 1/2/2026 برشّ مادة (Glyphosate) فوق عددٍ من القرى اللبنانيّة الجنوبيّة الحدوديّة، علماً بأنّ اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة تحظّر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب.