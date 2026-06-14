في عيد ميلاده.. هل ينقلب مزاج الجوزاء على الاتفاق أم يمنحه الضوء الأخضر؟

في عيد ميلاده الثمانين، تتجه الأنظار إلى الرئيس الأميركي ترقباً لموقفه النهائي من الاتفاق المرتقب مع . وترامب المولود في 14 حزيران والمنتمي إلى برج ، كثيراً ما يُوصَف بأنه صاحب شخصية متقلّبة ويُعرف بتغيير مواقفه واتخاذ قرارات مفاجئة في اللحظات . وبينما يترقب مصير الاتفاق، يبقى السؤال مطروحاً: هل يمنحه الضوء الأخضر، أم يفاجئ الجميع بموقف مختلف في اللحظة الحاسمة؟

















