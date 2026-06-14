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عربي و دولي

غضب في إيران.. ودعوات لإقالة عراقجي وقاليباف (شاهد الفيديو)

2026-06-14 | 02:42
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غضب في إيران.. ودعوات لإقالة عراقجي وقاليباف (شاهد الفيديو)
غضب في إيران.. ودعوات لإقالة عراقجي وقاليباف (شاهد الفيديو)

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غضب في إيران.. ودعوات لإقالة عراقجي وقاليباف (شاهد الفيديو)

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لدى مجلس الأمن.. لبنان يشتكي على إسرائيل
05:26

لدى مجلس الأمن.. لبنان يشتكي على إسرائيل

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا تفيد فيه بأنّها بعثتْ بتاريخ 10/6/2026 برسالة الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة، تضمّنتْ شكوى مستنِدة الى تقريرٍ أعدّه المجلس الوطني للبحوث العلميّة، ضدّ قيام الجيش الاسرائيلي بتاريخ 1/2/2026 برشّ مادة (Glyphosate) فوق عددٍ من القرى اللبنانيّة الجنوبيّة الحدوديّة، علماً بأنّ اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة تحظّر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب.

05:26

لدى مجلس الأمن.. لبنان يشتكي على إسرائيل

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا تفيد فيه بأنّها بعثتْ بتاريخ 10/6/2026 برسالة الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة، تضمّنتْ شكوى مستنِدة الى تقريرٍ أعدّه المجلس الوطني للبحوث العلميّة، ضدّ قيام الجيش الاسرائيلي بتاريخ 1/2/2026 برشّ مادة (Glyphosate) فوق عددٍ من القرى اللبنانيّة الجنوبيّة الحدوديّة، علماً بأنّ اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة تحظّر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب.

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