بشأن الاتفاق.. ماذا قررت إيران؟

لا يزال قيد المراجعة.

وقال الرئيسُ الأميركي ، إنه من المقرّر توقيعُ اتفاق مع ، الأحد.

وأضاف في منشور على " " أن ستأخذُ غبار اليورانيوم المخصّب عندما يَهدأ الوضع، وأنه سيتم فتحُ أمام الجميع فور توقيع الاتفاق مع إيران.