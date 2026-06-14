بشأن الاتفاق.. ماذا قررت إيران؟

وقال الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب، إنه من المقرّر توقيعُ اتفاق مع إيران، الأحد.
وأضاف ترامب في منشور على "تروث سوشال" أن واشنطن ستأخذُ غبار اليورانيوم المخصّب الإيراني عندما يَهدأ الوضع، وأنه سيتم فتحُ مضيق هرمز أمام الجميع فور توقيع الاتفاق مع إيران.
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا تفيد فيه بأنّها بعثتْ بتاريخ 10/6/2026 برسالة الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة، تضمّنتْ شكوى مستنِدة الى تقريرٍ أعدّه المجلس الوطني للبحوث العلميّة، ضدّ قيام الجيش الاسرائيلي بتاريخ 1/2/2026 برشّ مادة (Glyphosate) فوق عددٍ من القرى اللبنانيّة الجنوبيّة الحدوديّة، علماً بأنّ اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة تحظّر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب.