إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدراجة النارية التي أُستهدفت في حاريص كانت تقترب من القوات الإسرائيلية

مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل متمسكة ببقائها في الجنوب وبما تعتبره "حق الدفاع عن النفس" وهو توصيف يُبقي الباب مفتوحاً أمام أي تصعيد عسكري في أي وقت

مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل متمسكة ببقائها في الجنوب وبما تعتبره "حق الدفاع عن النفس" وهو توصيف يُبقي الباب مفتوحاً أمام أي تصعيد عسكري في أي وقت