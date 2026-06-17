🔴 ترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة

اكسيوس: وقع الرئيس ترامب بنفسه على نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع رئيس فرنسا في قصر فرساي وتم إرسال صورة من الاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء