ترامب لفوكس نيوز: محبط من أداء إسرائيل ضد حزب الله وأدرس تسليم المسؤولية لسوريا

النائب وائل أبو فاعور لـ"الجديد": لا أعتقد أن لبنان واسرائيل سيصلان إلى اتفاقية سلام لأن المسألة لا تتعلق بما نريده بل بما تريد إسرائيل فهل هي قابلة للسلام؟