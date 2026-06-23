مراسل الجديد: استهداف سيارة مركونة بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون في منطقة بنت جبيل

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أسوشيتد برس: أميركا تخفف القيود المفروضة على المنتخب الإيراني بكأس العالم وتسمح للفريق بالسفر قبل يومين من مباراته القادمة
أسوشيتد برس: أميركا تخفف القيود المفروضة على المنتخب الإيراني بكأس العالم وتسمح للفريق بالسفر قبل يومين من مباراته القادمة
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