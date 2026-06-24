مخاوف من أسر جنود إسرائيليين جنوبًا (تقرير إسرائيلي)



ذكر موقع "واللا" عن أن الأوساط الأمنية تتابع بقلق ملف عشرات عناصر "حزب الله" الموجودين داخل شبكة أنفاق في بلدة كفرتبنيت وسط مخاوف من احتمال تنفيذ عملية خطف ضد جنود إسرائيليين.





وبحسب الموقع، تمكن الجيش الأسبوع الماضي، خلال مناورة برية في ، من تطويق شبكة أنفاق في ، الواقعة على بعد نحو 4 كيلومترات ، وإغلاق مداخلها استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة.



ونقل "واللا" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن التي نُقلت عبر الوسطاء كانت واضحة: "إما الاستسلام أو سيتم التعامل معهم داخل شبكة الأنفاق"