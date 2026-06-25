مصادر دبلوماسية في واشنطن للجديد: هامش الخلاف اصبح اضيق والوفدان مصران على مواقفهما واتصالات سعودية بواشنطن في الساعات الاخيرة لدعم الموقف اللبناني وحصول اختراق