الخارجية الإماراتية: نرحّب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

وأكدت وزارة الخارجية
الإماراتية، في بيان، أن "هذا التطور يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي"، مشددةً على "أهمية مواصلة التنسيق الدولي لمنع المزيد من التصعيد وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية".
كما جددت الإمارات "تضامنها الكامل مع الدولة اللبنانية
"، مؤكدة "دعمها لجهودها في حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية"، معتبرةً أن "هذه الخطوة تمثل محطة محورية في ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني".
وشددت الإمارات على "التزامها الثابت بدعم وحدة لبنان
وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".