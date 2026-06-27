الخارجية الإماراتية: نرحّب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

رحّبت دولة الإمارات المتحدة بإعلان وإسرائيل التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي برعاية ودعم ، مثمّنةً الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو لتيسير الوصول إلى الاتفاق.

وأكدت الإماراتية، في بيان، أن "هذا التطور يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي"، مشددةً على "أهمية مواصلة التنسيق الدولي لمنع المزيد من التصعيد وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية".



كما جددت الإمارات "تضامنها الكامل مع الدولة "، مؤكدة "دعمها لجهودها في حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية"، معتبرةً أن "هذه الخطوة تمثل محطة محورية في ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني".



وشددت الإمارات على "التزامها الثابت بدعم وحدة وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".