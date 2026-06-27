قبل أن تهتز الأرض.. هواتف أنذرت الملايين

ووفق تقرير نشرته صحيفة " تايمز"، أرسل نظام الإنذار المبكر الذي طورته أكثر من 11.4 مليون تنبيه خلال ثوانٍ، ما أتاح للمستخدمين وقتًا لاتخاذ إجراءات وقائية قبل بدء الاهتزازات.

ورصد النظام الزلزال عبر مستشعرات الحركة المدمجة في هواتف أندرويد، التي تعمل كشبكة عالمية للكشف المبكر عن النشاط الزلزالي، مستفيدة من وجود أكثر من ملياري جهاز حول .

ويروي التقرير أن أحد سكان الفنزويلية كاراكاس تلقى إنذارًا على هاتف زوجته أثناء قيادته السيارة، وبعد نحو 6 ثوانٍ فقط بدأت تهتز، رغم أن لا تمتلك نظامًا وطنيًا للإنذار المبكر من الزلازل.

وتعتمد التقنية على مستشعر التسارع الموجود في الهواتف الذكية، والذي يرصد الاهتزازات الأولية ويرسلها فورًا إلى خوادم غوغل، حيث تُحلل البيانات الواردة من آلاف الأجهزة في الوقت نفسه لتحديد موقع الزلزال وقوته، قبل إرسال التحذيرات إلى المناطق المهددة.

وفي زلزال فنزويلا الأخير، رصدت الهواتف الموجات الزلزالية الأولية بعد 3 ثوانٍ من بدء الزلزال، وتمكن النظام بعد 6 ثوانٍ إضافية من تأكيد وقوعه وإطلاق أولى التحذيرات، فيما وصلت التنبيهات خلال 21 ثانية إلى أكثر من 11.4 مليون شخص.

وتصدر الخدمة نوعين من التحذيرات بحسب مستوى الخطر، إذ يحصل المستخدمون في المناطق الأكثر عرضة للاهتزازات على تنبيه عاجل يطلب منهم اتخاذ إجراءات فورية، بينما تُرسل رسائل تحذيرية أقل حدة للمناطق الأخرى.

وكانت غوغل قد أطلقت هذه الخدمة عام 2021 في عدد محدود من الدول، قبل أن توسعها لتشمل 98 دولة بحلول عام 2023، مستفيدة من انتشار نظام أندرويد الذي يعمل على نحو 70% من الهواتف الذكية عالميًا.