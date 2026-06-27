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اكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي يشن ضربات في منطقة مضيق هرمز
اكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي يشن ضربات في منطقة مضيق هرمز
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وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت مع نتنياهو الجيش بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوب لبنان
2026-06-27 | 12:18
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وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت مع نتنياهو الجيش بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوب لبنان
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