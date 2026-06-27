القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: لدينا تقديرات بأن حزب الله سيشن هجمات لإفشال الاتفاق الإطاري

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شكر روبيو على دعم بلاده للبنان مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار