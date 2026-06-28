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عربي و دولي
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم
2026-06-28 | 00:07
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الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم
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الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم
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