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2026-06-28 | 03:52
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وكالة الأنباء العراقية عن مصدر عراقي رفيع: الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات
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