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وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية
2026-06-28 | 04:39
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وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية
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وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية
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