مداهمات في المنطقة الخضراء ببغداد.. واعتقالات تطال نواباً ومسؤولين

نفذت قوات في وقت مبكر الأحد انتشارا في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، حيث داهمت مقرات ومنازل "عدد من الشخصيات السياسية"، وفق ما ذكر مسؤول أمني لوكالة فرانس برس، بينما أفادت عن اعتقالات شملت نوابا يشتبه في تورّطهم في قضايا فساد.

وتضم المنطقة الخضراء السفارة الأميركية وبعثات دبلوماسية أخرى، فضلا عن مؤسسات دولية ومكاتب حكومية، كما يقيم فيها مسؤولون وسياسيون رفيعو المستوى.



وأفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن انتشار أمني كبير عند مداخل المنطقة.



وصرح مسؤول أمني لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، بأن "عملية مداهمة طالت عددا من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي وتحت أوامر قضائية"، مضيفا أن العملية شاركت فيها قوات والجيش.



من جانبها، نقلت عن مصدر رفيع المستوى أنّ "عددا من المتهمين في ملفات فساد أُلقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة عدنان الجميلي" الذي أُلقي القبض عليه الشهر الماضي.



وأشارت إلى أن "الاعتقالات شملت أعضاء في رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".