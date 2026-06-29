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عربي و دولي

كاتس: الجيش اللبناني لن يهاجم حزب الله

2026-06-29 | 09:29
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كاتس: الجيش اللبناني لن يهاجم حزب الله
كاتس: الجيش اللبناني لن يهاجم حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربط بين الساحتين اللبنانية والإيرانية بما يخدم المصالح الأميركية، معتبرًا أنه لولا هذا الربط لكان حزب الله قد انهار. وأضاف أن هذا الأمر دفع إسرائيل إلى الانتقال إلى "الخطة البديلة"، والمتمثلة في تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان، في ظل القيود التي فرضتها الولايات المتحدة.

وكشف كاتس أنه توصل إلى اتفاق مع قائد القيادة المركزية الأميركية يقضي بعدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك أي انسحاب إضافي بعد الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، إلى حين نزع سلاح حزب الله.

وأضاف: "لن يتحول جنود الجيش اللبناني فجأة إلى أسود لمهاجمة حزب الله"، مؤكدًا أن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
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