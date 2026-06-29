كاتس: الجيش اللبناني لن يهاجم حزب الله

قال ، يسرائيل كاتس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربط بين الساحتين والإيرانية بما يخدم المصالح الأميركية، معتبرًا أنه لولا هذا الربط لكان قد انهار. وأضاف أن هذا الأمر دفع إلى الانتقال إلى "الخطة البديلة"، والمتمثلة في تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب ، في ظل القيود التي فرضتها .