بدءًا من اليوم.. الإمارات تسمح بالسفر إلى لبنان

وأكدت الوزارة أن التسجيل في خدمة "تواجدي" إلزامي قبل السفر، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بمغادرة منافذ الدولة قبل استكمال التسجيل، تجنبًا لتعليق إجراءات السفر أو التعرّض للمساءلة القانونية.

وشددت على ضرورة تعبئة جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك تحديد مقر الإقامة في وأرقام التواصل في حالات ، كما دعت المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم عبر خدمة "تواجدي"، وتحديث بياناتهم في حال طرأ أي تغيير عليها.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التواصل معها في الحالات الطارئة عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج (+97180024)، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم.