في أول تعليق بعد تشييع خامنئي.. ماذا كشف ترامب؟

"منحت مهلة أسبوع لوقف العمليات من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي من منطلق اللطف".

وأكد أن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبكل الطرق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الأميركي.

وأشار إلى أن إدارته وجهت ضربات قاسية جداً إلى ، وحسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد.

ورأى أن أميركا دخلت بالفعل عصرها الذهبي، وأضاف: "ما زلنا في نقطة الانطلاق"، معتبراً أنه لا توجد دولة في قدمت من الإسهامات الإيجابية للبشرية أكثر من بلاده.

وحذر من عودة الحزب إلى الرئاسة والسلطة، لافتاً إلى أنهم إن عادوا فسيسعون لسن قوانين وتعديلات تنهي أي فرصة للجمهوريين بالفوز في أي انتخابات مقبلة.

ولفت إلى وجود "قادمين جدد إلى يعتنقون أفكارا شيوعية تتعارض تماما مع نمط الحياة الأميركية والنجاح الاقتصادي"، مشدداً على أن "الخلاف ليس سياسيا بشأن الضرائب واللوائح بل يتجسد في مواجهة مع الشيوعية التي تمثل تهديدا مميتا للحرية". ورأى أن الهوية الأميركية تتعرض لـ "هجوم متجدد من المتعصبين والمتطرفين داخل البلاد".