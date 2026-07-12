أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

وزيرة خارجية كندا: ننعى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي سيظل مذكورا برؤيته وقيادته

2026-07-12 | 12:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزيرة خارجية كندا: ننعى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي سيظل مذكورا برؤيته وقيادته
وزيرة خارجية كندا: ننعى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي سيظل مذكورا برؤيته وقيادته
مقالات ذات صلة
وزيرة خارجية كندا: ننعى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي سيظل مذكورا برؤيته وقيادته

عربي و دولي

خارجية

كندا:

السمو

الشيخ

خليفة

مذكورا

برؤيته

وقيادته

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الديوان الأميري القطري: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قاليباف: عهد الاتفاقات غير المتكافئة انتهى

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
ملك البحرين: نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وشعب قطر بوفاة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني
15:18
مهر عن مصدر: إصابة جزيرة أبو موسى الواقعة في أقصى جنوب إيران بمقذوفين قبل نحو ساعة
13:53
معلومات الجديد: الوفد الأميركي الذي سيحضر جولة المفاوضات هو نفسه الذي كان يقود المفاوضات في واشنطن وهناك اهتمام اميركي كبير بنجاح مفاوضات روما
13:52
معلومات الجديد: المفاوضات ستحصل في موعدها في 14 و 15 تموز في السفارة الأميركية في روما وليس في مكان إقامة السفير الأميركي
13:51
معلومات الجديد: السفير سيمون كرم وصل إلى روما للمشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والسفيرة ندى معوض تصل الاثنين
13:51
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: نعزي أنفسنا ووطننا في وفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
13:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026