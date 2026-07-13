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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عرض مع الرئيس سلام في بعبدا الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الأعمال العدائية الاسرائيلية
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عرض مع الرئيس سلام في بعبدا الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الأعمال العدائية الاسرائيلية
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عربي و دولي

ترامب: سنسيطر على مضيق هرمز

2026-07-13 | 08:16
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ترامب: سنسيطر على مضيق هرمز
ترامب: سنسيطر على مضيق هرمز
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