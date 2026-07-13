ترامب: سنسيطر على مضيق هرمز

رئاسة الجمهورية: تطرق البحث إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الاميركية - الاسرائيلية في روما والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني

رئاسة الجمهورية: تطرق البحث إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الاميركية - الاسرائيلية في روما والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني

رئاسة الجمهورية: تطرق البحث إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الاميركية - الاسرائيلية في روما والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عرض مع الرئيس سلام في بعبدا الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الأعمال العدائية الاسرائيلية