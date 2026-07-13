عاجل
رئاسة الجمهورية: تطرق البحث إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الاميركية - الاسرائيلية في روما والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني
رئاسة الجمهورية: تطرق البحث إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الاميركية - الاسرائيلية في روما والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:57
إلى أهالي بيروت.. بيان عاجل من كهرباء لبنان!
10:39
توغل وتفجير منازل.. ماذا يجري في جنوب لبنان؟
03:47
ميسي "العملاق".. يُحلّق فوق الأرجنتين! (فيديو)
02:21
تنكيس الأعلام في بعبدا حداداً على وفاة الأمير القطري الوالد (فيديو)
02:20
لحظة سقوط 3 صواريخ متتالية! (فيديو)
عربي و دولي
ترامب لفوكس نيوز: كان هناك اتفاق مع إيران لكنهم نقضوه وهم ينقضون الاتفاق دائما
2026-07-13 | 08:30
A-
A+
ترامب لفوكس نيوز: كان هناك اتفاق مع إيران لكنهم نقضوه وهم ينقضون الاتفاق دائما
مقالات ذات صلة
ترامب عن إيران: كان بيننا اتفاق وهم نقضوه وسنكون حراس مضيق هرمز
ترامب لفوكس نيوز: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنفرض رسوم عبور في مضيق هرمز
ترامب لفوكس نيوز: سيرضخ القادة المتشددون في إيران وسأتعامل معهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق
ترامب لفوكس نيوز: كان هناك اتفاق مع إيران لكنهم نقضوه وهم ينقضون الاتفاق دائما
عربي و دولي
لفوكس
نيوز:
اتفاق
إيران
لكنهم
نقضوه
ينقضون
الاتفاق
دائما
العودة الى الأعلى
ترامب لفوكس نيوز: سنضرب إيران بشكل قوي للغاية
ترامب عن إيران: كان بيننا اتفاق وهم نقضوه وسنكون حراس مضيق هرمز
اقرأ ايضا في عربي و دولي
11:28
مبادرة أوروبية لما بعد اليونيفيل (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:28
مبادرة أوروبية لما بعد اليونيفيل (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:05
ترامب لفوكس نيوز: هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة
11:05
ترامب لفوكس نيوز: هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة
10:38
ترامب: الولايات المتحدة ستكون "حامي مضيق هرمز"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز "مفتوح وسيظل مفتوحًا، سواء دخلت إيران أم لا"،
10:38
ترامب: الولايات المتحدة ستكون "حامي مضيق هرمز"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز "مفتوح وسيظل مفتوحًا، سواء دخلت إيران أم لا"،
يحدث الآن
محليات
12:32
سلام في بعبدا.. والانسحاب قبل أي بحث آخر
محليات
12:28
رئاسة الجمهورية: تطرق البحث إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الاميركية - الاسرائيلية في روما والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني
محليات
12:26
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عرض مع الرئيس سلام في بعبدا الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الأعمال العدائية الاسرائيلية
اخترنا لك
مبادرة أوروبية لما بعد اليونيفيل (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:28
ترامب لفوكس نيوز: هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة
11:05
ترامب: الولايات المتحدة ستكون "حامي مضيق هرمز"
10:38
ترامب: أميركا ستكون حامية مضيق هرمز ولكن سيتم تعويضنا بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة
10:33
وول ستريت جورنال عن مسؤول: الضربات الأميركية اليوم استهدفت دفاعات جوية ومواقع مراقبة وإطلاق مسيرات بإيران
09:49
من الودائع إلى الغاز.. الدعم القطري للبنان في عهد الأمير الوالد
09:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-06-14
ترامب: اتفاق السلام يشمل لبنان
2026-05-23
الجيش الإسرائيلي: أعدنا 5 إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية لعدة أمتار
2026-06-23
بشرى سارة لأهالي النبطية
08:37
ترامب لفوكس نيوز: سنضرب إيران بشكل قوي للغاية
2026-06-24
ليلة تاريخية لرونالدو.. رقم غير مسبوق في كأس العالم
2026-05-21
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
بالفيديو
بالفيديو
11:01
دارين حمزة تتأثر على الهواء وتكشف للمرة الأولى تفاصيل مقتل والدها
13:15
مقدمة النشرة المسائية 12-07-2026
12:57
النشرة الجوية 12-07-2026
2026-07-12
دارين حمزة تصرح: "البطولة بمصر مش هينة ولو بأميركا كنت أخدت الأوسكار"
2026-07-12
رحيل باني نهضة قطر.. وبصمات كثيرة في لبنان والمنطقة
2026-07-11
مقدمة النشرة المسائية 11-07-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:44
"أمير داعشي".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
07:44
"أمير داعشي".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
00:48
رسالة ايرانية جديدة لـ بري و"حزب الله"! (الأخبار)
محليات
00:48
رسالة ايرانية جديدة لـ بري و"حزب الله"! (الأخبار)
محليات
05:08
في أقل من ساعة.. نهاية جريمة بهروبٍ لم يدم طويلًا
محليات
05:08
في أقل من ساعة.. نهاية جريمة بهروبٍ لم يدم طويلًا
محليات
05:57
استعدوا.. هذا ما ينتظر لبنان على صعيد الطقس
محليات
05:57
استعدوا.. هذا ما ينتظر لبنان على صعيد الطقس
عربي و دولي
01:49
الدقائق الأخيرة قبل وفاة ليندسي غراهام!
عربي و دولي
01:49
الدقائق الأخيرة قبل وفاة ليندسي غراهام!
محليات
01:02
متى سيرُدّ "حزب الله"؟ (اللواء)
محليات
01:02
متى سيرُدّ "حزب الله"؟ (اللواء)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026