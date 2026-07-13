من الودائع إلى الغاز.. الدعم القطري للبنان في عهد الأمير الوالد

وبحسب التقرير، قدمت قطر بين عامي 2001 و2005 عروضاً لتزويد لبنان
بالغاز، شملت عام 2001 تقديم عروض حول مشروع تزويد لبنان بالغاز والاستفادة من التجربة القطرية في خصخصة الكهرباء، فيما دعمت عام 2004 لبنان عبر وضعه على لائحة الدول النفطية. وفي عام 2005، جرى إبرام تفاهم قطري - لبناني لإعادة البحث بالمشروع، وطرح فرصة إعادة فتح مسار وصول الغاز إلى لبنان، ولا سيما في مجال الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2005 تم توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لدراسة اقتصادية لبناء مصفاة عالمية في لبنان، بطاقة تكرير تتراوح بين 200 ألف و350 ألف برميل، على أن يوجَّه الإنتاج إلى السوق المحلية والأسواق الأوروبية.
ولفتت الجزيرة إلى أنه في عام 2007 قُدّم الطلب للمرة الثالثة لاستكمال جهود مشروع إنشاء مصفاة للمشتقات النفطية في لبنان.