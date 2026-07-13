من الودائع إلى الغاز.. الدعم القطري للبنان في عهد الأمير الوالد

أفادت شبكة الجزيرة، في تقرير يوثق أبرز محطات الدعم القطري للبنان، أن الدوحة قررت عام 2001 إيداع مبلغ 60 مليون في المركزي لمدة 10 سنوات بفائدة منخفضة تُعرف بالليبور، وهي فائدة الدولار ما بين المصارف، لتندرج مع إجمالي الودائع في مصرف آنذاك إلى أكثر من مليار دولار، فيما كانت الوديعة القطرية الأولى التي تمتد على عشر سنوات، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إلى الثقة باقتصاد لبنان وآفاقه المستقبلية.



وأضافت أن الفترة بين عامي 2001 و2002 شهدت تعاوناً في قطاع الاتصالات، شمل مشروع ربط قطر ولبنان بكابل بحري، وتخفيض كلفة التخابر بين البلدين، وتبادل الاستثمارات وتعزيز العلاقات في مجال الاتصالات، إلى جانب استثمارات محدودة في قطاعات العقارات، والأسهم، والسندات، والإعلام، والسياحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والصناعة.