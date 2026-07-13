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عربي و دولي

من الودائع إلى الغاز.. الدعم القطري للبنان في عهد الأمير الوالد

2026-07-13 | 09:10
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من الودائع إلى الغاز.. الدعم القطري للبنان في عهد الأمير الوالد
من الودائع إلى الغاز.. الدعم القطري للبنان في عهد الأمير الوالد

أفادت شبكة الجزيرة، في تقرير يوثق أبرز محطات الدعم القطري للبنان، أن الدوحة قررت عام 2001 إيداع مبلغ 60 مليون دولار في مصرف لبنان المركزي لمدة 10 سنوات بفائدة منخفضة تُعرف بالليبور، وهي فائدة الدولار ما بين المصارف، لتندرج مع إجمالي الودائع العربية في مصرف لبنان آنذاك إلى أكثر من مليار دولار، فيما كانت الوديعة القطرية الأولى التي تمتد على عشر سنوات، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إلى الثقة باقتصاد لبنان وآفاقه المستقبلية.

وأضافت أن الفترة بين عامي 2001 و2002 شهدت تعاوناً في قطاع الاتصالات، شمل مشروع ربط قطر ولبنان بكابل بحري، وتخفيض كلفة التخابر بين البلدين، وتبادل الاستثمارات وتعزيز العلاقات في مجال الاتصالات، إلى جانب استثمارات محدودة في قطاعات العقارات، والأسهم، والسندات، والإعلام، والسياحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والصناعة.

وبحسب التقرير، قدمت قطر بين عامي 2001 و2005 عروضاً لتزويد لبنان بالغاز، شملت عام 2001 تقديم عروض حول مشروع تزويد لبنان بالغاز والاستفادة من التجربة القطرية في خصخصة الكهرباء، فيما دعمت عام 2004 لبنان عبر وضعه على لائحة الدول النفطية. وفي عام 2005، جرى إبرام تفاهم قطري - لبناني لإعادة البحث بالمشروع، وطرح فرصة إعادة فتح مسار وصول الغاز إلى لبنان، ولا سيما في مجال الكهرباء.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2005 تم توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لدراسة اقتصادية لبناء مصفاة عالمية في لبنان، بطاقة تكرير تتراوح بين 200 ألف و350 ألف برميل، على أن يوجَّه الإنتاج إلى السوق المحلية والأسواق الأوروبية.

ولفتت الجزيرة إلى أنه في عام 2007 قُدّم الطلب للمرة الثالثة لاستكمال جهود مشروع إنشاء مصفاة للمشتقات النفطية في لبنان.
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