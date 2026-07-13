ترامب: الولايات المتحدة ستكون "حامي مضيق هرمز"

أعلن الرئيس الأميركي أن "مفتوح وسيظل مفتوحًا، سواء دخلت أم لا"،

مؤكدًا في منشور على منصته "تروث سوشال" إعادة فرض "الحصار " الذي قال إنه يمنع فقط السفن أو التابعة لوكلائها من الدخول أو الخروج.



وقال : "جميع الدول الأخرى ستتمتع باستخدام "عادل ومفتوح" للمضيق"، مضيفًا أن " ستُعرف من الآن فصاعدًا "حامي ".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة، بصفتها المسؤولة عن أمن المضيق، ستتقاضى 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، تعويضًا عن تكاليف توفير الأمن والسلامة في هذا الممر البحري، لافتًا إلى أن عملية التنفيذ والتشكيل ستبدأ فورًا.