ترامب: الولايات المتحدة ستكون "حامي مضيق هرمز"

مؤكدًا في منشور على منصته "تروث سوشال" إعادة فرض "الحصار الإيراني
" الذي قال إنه يمنع فقط السفن الإيرانية
أو التابعة لوكلائها من الدخول أو الخروج.
وقال ترامب
: "جميع الدول الأخرى ستتمتع باستخدام "عادل ومفتوح" للمضيق"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة
ستُعرف من الآن فصاعدًا باسم
"حامي مضيق هرمز
".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، بصفتها المسؤولة عن أمن المضيق، ستتقاضى 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، تعويضًا عن تكاليف توفير الأمن والسلامة في هذا الممر البحري، لافتًا إلى أن عملية التنفيذ والتشكيل ستبدأ فورًا.