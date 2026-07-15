وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب يميل نحو توسيع العمليات في إيران بعد أيام من تلقي إيجازات من كبار مساعديه

الحرس الثوري: استمرار الصمت الدولي والمراوغة الأميركية في الضغط على الأطراف المعنية لوقف العدوان الآثم على لبنان قد أدى إلى نسف كافة التفاهمات والجهود التي بُذلت في هذا الإطار