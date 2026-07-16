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عربي و دولي

من إيران.. ترامب يعلن عن بادرة "حسن نية"

2026-07-16 | 00:16
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من إيران.. ترامب يعلن عن بادرة &quot;حسن نية&quot;
من إيران.. ترامب يعلن عن بادرة "حسن نية"

غادرت مواطنة أميركية إيران بعد احتجازها منذ كانون الأول 2024، وفق ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، من دون الكشف عن هويتها أو أسباب سجنها.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال" إن المواطنة باتت بأمان خارج إيران وتتمتع بصحة جيدة، معرباً عن تقدير واشنطن لما وصفه بـ"بادرة حسن نية" من طهران.

وجاء الإفراج بالتزامن مع استئناف الضربات الأميركية على إيران وفرض حصار على موانئها. وكانت واشنطن قد أعلنت في أيار إطلاق سراح مواطن إيراني يحمل صفة مقيم دائم في الولايات المتحدة، بعد قضائه عشر سنوات في سجن إيراني.
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