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عربي و دولي

بالصور - قبل وصولها إلى "حزب الله"... سوريا تضبط شحنة أسلحة وصواريخ

2026-07-16 | 07:22
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بالصور - قبل وصولها إلى &quot;حزب الله&quot;... سوريا تضبط شحنة أسلحة وصواريخ
بالصور - قبل وصولها إلى "حزب الله"... سوريا تضبط شحنة أسلحة وصواريخ



أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة تهريب شحنة تضم أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية–العراقية، كانت في طريقها إلى "حزب الله" في لبنان.


وأفادت الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية، الخميس، أنّ الجهات المختصة ضبطت الشحنة خلال محاولة إدخالها إلى الأراضي السورية، مشيرةً إلى أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أنها كانت معدّة للعبور عبر سوريا ونقلها إلى الحزب في لبنان.

وأضافت أنّ الأجهزة المعنية تواصل التحقيق في القضية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بهدف تحديد هوية جميع المتورطين وكشف الجهات المرتبطة بعملية التهريب.


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الداخلية السورية: ضبط شحنة أسلحة كانت معدة للمرور عبر سوريا لصالح ميليشيا حزب الله

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