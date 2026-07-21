"حزب الصراصير" يهدد بالتصعيد!

تعهّد "حزب الصراصير"، وهو حركة احتجاجية تعكس سخط حيال الغش في الامتحانات وحالة الإحباط المتنامية، مواصلة تحركاته حتى استقالة وزير التعليم.

وأُصيب الاثنين ما لا يقل عن 180 شخصا خلال تظاهرة دعا إليها "حزب الصراصير" في نيودلهي، وشارك فيها الآلاف مطالبين باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان وإجراء إصلاحات في نظام الامتحانات.



وتحظى هذه الحركة التي ظهرت في أيار/مايو الماضي بدعم الملايين عبر .



وقال أشوتوش رانكا، أحد المسؤولين في الحركة، في رسالة نُشرت عبر مواقع التواصل "لن نتوقف. يجب إقالة برادان".



وكان المئات لا يزالون متجمعين في موقع المظاهرة الثلاثاء، ويطالب عدد كبير منهم بإصلاح جذري لنظام التعليم.



وأطلقت الشرطة الهندية الاثنين لتفريق المتظاهرين، ومنعتهم من التوجه نحو .



وأفادت الشرطة بإصابة ما لا يقل عن 178 شخصا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في نيودلهي الاثنين.



كما أصيب أكثر من 118 عنصرا من في اشتباكات مع متظاهرين.