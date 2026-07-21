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عربي و دولي

"حزب الصراصير" يهدد بالتصعيد!

2026-07-21 | 06:00
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&quot;حزب الصراصير&quot; يهدد بالتصعيد!
"حزب الصراصير" يهدد بالتصعيد!

تعهّد "حزب الصراصير"، وهو حركة احتجاجية تعكس سخط الشباب الهندي حيال الغش في الامتحانات وحالة الإحباط المتنامية، مواصلة تحركاته حتى استقالة وزير التعليم.

وأُصيب الاثنين ما لا يقل عن 180 شخصا خلال تظاهرة دعا إليها "حزب الصراصير" في نيودلهي، وشارك فيها الآلاف مطالبين باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان وإجراء إصلاحات في نظام الامتحانات.

وتحظى هذه الحركة التي ظهرت في أيار/مايو الماضي بدعم الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أشوتوش رانكا، أحد المسؤولين في الحركة، في رسالة نُشرت عبر مواقع التواصل "لن نتوقف. يجب إقالة برادان".

وكان المئات لا يزالون متجمعين في موقع المظاهرة الثلاثاء، ويطالب عدد كبير منهم بإصلاح جذري لنظام التعليم.

وأطلقت الشرطة الهندية الاثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ومنعتهم من التوجه نحو البرلمان.

وأفادت الشرطة بإصابة ما لا يقل عن 178 شخصا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في نيودلهي الاثنين.

كما أصيب أكثر من 118 عنصرا من قوات الأمن في اشتباكات مع متظاهرين.
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