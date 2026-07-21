أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

في اللقاء المنتظر: هذا ما سيطلبه عون.. وماذا عن ترامب؟

2026-07-21 | 05:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في اللقاء المنتظر: هذا ما سيطلبه عون.. وماذا عن ترامب؟
في اللقاء المنتظر: هذا ما سيطلبه عون.. وماذا عن ترامب؟

يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن. ويأتي اللقاء مع بدء تنفيذ اتفاق الإطار ومن بنوده أن يبسط الجيش اللبناني سلطته على "مناطق تجريبية" في جنوب لبنان.

وينص اتفاق الإطار أيضا على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب، إلا أن تل أبيب تشترط للانسحاب نزع سلاح حزب الله، في ظل تهديدات متكررة على لسان مسؤولين إسرائيليين بأن قواتها ستبقى في الوقت الراهن في ما يسمى "منطقة أمنية"، داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. 

وهذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني للولايات المتحدة منذ 2009 حين استقبل الرئيس الأسبق باراك أوباما نظيره حينذاك الرئيس السابق ميشال سليمان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مديرة مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط للأبحاث مهي يحيى إن اللقاء، وإن كان "يظهر استمرار الاهتمام الأميركي بلبنان"، "يثير الكثير من القلق حيال ما قد يُطلب من لبنان القيام به بعد".

ويفترض ان ينتشر الجيش اللبناني في "المناطق التجريبية" بعد انسحاب إسرائيل  منها، ويعمل على نزع سلاح الحزب فيه وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الشرعية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.

في المقابل، يرى المدير التنفيذي لمعهد واشنطن للأبحاث روبرت ساتلوف أن ترامب "سيرغب بلا شك في سماع أدلة إضافية على جدية عون" في نزع سلاح الحزب، وإقالة ضباط في الجيش يُعتقد أنهم متواطئون معه، والتوصل إلى سلام مع إسرائيل".

ويضيف ساتلوف لوكالة الصحافة الفرنسية أن زيارة عون ستتيح له كذلك "القضاء على فكرة خطيرة يبدو أنها استحوذت على مخيلة ترامب: تمكين سوريا من إرسال قوات إلى لبنان بزعم القضاء على حزب الله".

وتأتي الزيارة في وقت استؤنف القتال على نطاق واسع بين الولايات المتحدة وإيران منذ السابع من تموز / يوليو، ما أطاح بمذكرة تفاهم أبرمت بين البلدين في 17 حزيران/يونيو ونصّت على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات للتوصل الى وضع حدّ للحرب.

إلا أن إسرائيل لم تشارك حتى الآن في العمليات العسكرية المتجدّدة. كما يبقى لبنان بمنأى عنها.
مقالات ذات صلة
في اللقاء المنتظر: هذا ما سيطلبه عون.. وماذا عن ترامب؟

محليات

عربي و دولي

أميركا

لبنان

جوزاف عون

دونالد ترامب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كانت متجهة إلى لبنان.. الجمارك السورية تضبط 226 قنبلة (صور)
هيئة المنافذ والجمارك السورية: ضبط 226 قنبلة مخبأة في سيارة متجهة إلى لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ماذا بعد انتشار الجيش في المناطق التجريبية؟ (أكسيوس)
06:37

ماذا بعد انتشار الجيش في المناطق التجريبية؟ (أكسيوس)

كشف مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة "حزب الله"، على أن يتم، بعد التحقق من خلو هذه المناطق من الأسلحة، الانتقال إلى المرحلة الثانية.

06:37

ماذا بعد انتشار الجيش في المناطق التجريبية؟ (أكسيوس)

كشف مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة "حزب الله"، على أن يتم، بعد التحقق من خلو هذه المناطق من الأسلحة، الانتقال إلى المرحلة الثانية.

يحدث الآن

اخترنا لك
ماذا بعد انتشار الجيش في المناطق التجريبية؟ (أكسيوس)
06:37
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ما زلنا نتفاوض مع إسرائيل ولبنان بشأن جهة التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله
06:35
أكسيوس عن مسؤول أميركي: بعد التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله سيتم الانتقال للمرحلة الثانية
06:34
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة حزب الله
06:34
"حزب الصراصير" يهدد بالتصعيد!
06:00
الرئيس الإيراني: المرشد أكد خلال اجتماعاتي به ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم في البلاد
05:55
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026