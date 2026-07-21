ماذا بعد انتشار الجيش في المناطق التجريبية؟ (أكسيوس)

كشف مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" أن سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة "حزب الله"، على أن يتم، بعد التحقق من خلو هذه المناطق من الأسلحة، الانتقال إلى المرحلة الثانية.