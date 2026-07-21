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عربي و دولي
ماذا بعد انتشار الجيش في المناطق التجريبية؟ (أكسيوس)
2026-07-21 | 06:37
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ماذا بعد انتشار الجيش في المناطق التجريبية؟ (أكسيوس)
كشف مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" أن
الجيش اللبناني
سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة "حزب الله"، على أن يتم، بعد التحقق من خلو هذه المناطق من الأسلحة، الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وأضاف المسؤول، في ما يتعلق بالجهة التي ستتولى التحقق من خلو المناطق من أسلحة "
حزب الله
": "ما زلنا نتفاوض مع
إسرائيل
ولبنان".
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: ما زلنا نتفاوض مع إسرائيل ولبنان بشأن جهة التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله
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