ترامب: وجهت إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجّه إدارته بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، وذلك عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في البيت الأبيض.وقال ترامب: "بعد لقائي برئيس لبنان، الذي قام بعمل مميز في إحداث تحول في بلاده، أوجّه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، حتى يتمكن الأميركيون من زيارة هذه الأرض الجميلة بسهولة. وآمل أن تحذو الدول الأخرى حذو الولايات المتحدة."
صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم محادثات ثنائيّة في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ج. ترامب، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأميركي، الى زيارة عمل. أكّد اللقاء على الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، وركّز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره.شدّد الرئيس عون على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن ذلك يشكّل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة، بقواها الذاتية حصراً، والمضي قدماً في تنفيذ اطار العمل الثلاثي المشترك .