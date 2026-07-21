الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني بين عون وترامب

صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :



أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون محادثات ثنائيّة في البيت الأبيض مع رئيس الأميركية دونالد ج. ترامب، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأميركي، الى زيارة عمل.

أكّد اللقاء على الشراكة التاريخية بين والولايات المتحدة، وركّز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره.

شدّد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الكامل من الأراضي ، مؤكداً أن ذلك يشكّل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة، بقواها الذاتية حصراً، والمضي قدماً في تنفيذ اطار العمل الثلاثي المشترك .