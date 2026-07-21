ترامب يعيد الرحلات الأميركية إلى لبنان بعد 41 عامًا.. فما سبب توقفها؟



ويأتي هذا الإعلان بعدما توقفت الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين والولايات المتحدة منذ عام 1985، في أعقاب حادثة اختطاف طائرة TWA الأميركية وتدهور الأوضاع الأمنية في آنذاك.



وبحسب BBC ، تعود الحادثة إلى 14 حزيران/يونيو 1985، حين اختُطفت الرحلة 847 التابعة لخطوط TWA بعد إقلاعها من أثينا، وأُجبرت على الهبوط في بيروت، قبل أن تنفذ رحلات متكررة بين بيروت والجزائر استمرت 17 يومًا، شهدت إطلاق سراح عدد من الركاب على مراحل، وانتهت بمقتل راكب أميركي قبل الإفراج عن بقية المحتجزين.



وتشير BBC عربي إلى أن الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة توقفت منذ ذلك العام، في ظل التداعيات الأمنية التي أعقبت عملية الاختطاف.