بحضور نتنياهو.. صحناوي وأرتاغوس بحفل عشاء على شرف غراهام (أكسيوس)



أقام رجل الأعمال والمصرفي اللبناني أنطون صحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس مأدبة عشاء إحياءً لذكرى السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام في فندق "فور سيزونز" بالعاصمة واشنطن مساء يوم الإثنين، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفاد مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد ونشر رافيد صورة من العشاء، أشار فيها الى حضور نتنياهو وزوجته سارة، إلى جانب عائلة غراهام؛ السيناتور الجديدة دارلين غراهام وزوجها لاري وابنتهما.



كما شارك في العشاء عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، وهم: ويكر، كروز، لانكفورد، بريت، إرنست، ريش، ماكورميك، هوفن، بلاكبيرن، كريمر، وهاغرتي. ومن الحزب الديمقراطي، حضر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم: كونز، شاهين، وايتهاوس، وفيتيرمان. كما حضر العشاء ستيفن ميلر، كبار مستشاري ترامب، ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين. ومن بين المشاركين الآخرين: دينا باول ماكورميك (من شركة فيسبوك/ميتا)، كيتي ميلر، والسفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر، بحسب ما جاء في منشور رافيد.