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عربي و دولي

وزارة الدفاع السعودية: الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية

2026-07-28 | 15:36
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وزارة الدفاع السعودية: الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية
وزارة الدفاع السعودية: الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية
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وزارة الدفاع السعودية: الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية

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