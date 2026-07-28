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وزارة الدفاع السعودية: المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات تابعة لإيران
2026-07-28 | 15:37
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وزارة الدفاع السعودية: المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات تابعة لإيران
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وزارة الدفاع السعودية: المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات تابعة لإيران
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