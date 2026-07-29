أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

السعودية تعلن تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالمملكة

2026-07-29 | 01:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السعودية تعلن تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالمملكة
السعودية تعلن تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالمملكة

شنت وزارة الدفاع السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة للميليشيات المتواجدة على أراضي جمهورية العراق المرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية، وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.

وشدّد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان، مقدراً مواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاءة واقتدار، حسب بيان المجلس.

في الإطار ذاته، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لاستمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المملكة تجدد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، كما تجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.

مقالات ذات صلة
السعودية تعلن تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالمملكة

عربي و دولي

السعودية

ايران

عربي ودولي

العراق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إسرائيل ترفض.. وتخطط لحرب جديدة؟ (الجمهورية)
الخارجية السعودية: الميليشات اختارت التصعيد وتجاهلت مبادئ حسن الجوار

اقرأ ايضا في عربي و دولي

مجلس التعاون الخليجي: تضامن كامل مع السعودية وإدانة لاعتداءات الميليشيات في العراق
04:16

مجلس التعاون الخليجي: تضامن كامل مع السعودية وإدانة لاعتداءات الميليشيات في العراق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية على المملكة العربية السعودية من الميليشيات الموالية لإيران في العراق،

04:16

مجلس التعاون الخليجي: تضامن كامل مع السعودية وإدانة لاعتداءات الميليشيات في العراق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية على المملكة العربية السعودية من الميليشيات الموالية لإيران في العراق،

يحدث الآن

اخترنا لك
البحرين: نقف مع السعودية في أي رد تقرره
04:39
البحرين: ندعم استخدام السعودية حقها في الرد على العدوان وردع المعتدين
04:38
مجلس التعاون الخليجي: تضامن كامل مع السعودية وإدانة لاعتداءات الميليشيات في العراق
04:16
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نؤيد بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها
03:49
النفط يرتفع.. كم بلغ؟
02:00
إسرائيل ترفض.. وتخطط لحرب جديدة؟ (الجمهورية)
01:48
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026