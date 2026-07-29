لبنان يُعارض VS اسرائيل تتمسك بحق العودة للتأكد.. وإلا!

في غضون ذلك، علمت القناة 12، أن "إسرائيل
أوضحت قبل الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان
في روما
أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية. ومن المتوقع أن تُعقد جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل، في الفترة ما بين 4 و6 آب، إلا أنه لا يوجد حاليًا أي تقدم نحو توسيع نطاق الانسحاب التجريبي لقوات الجيش الإسرائيلي
.
بحسب مصادر مطلعة على المحادثات للقناة 12، "لا يزال الخلاف الرئيسي
بين الطرفين يتمحور حول إصرار إسرائيل على الحفاظ على حرية تحركها في المسائل الأمنية، وتطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي، بعد أي انسحاب مؤقت، بحق العودة إلى المنطقة للتأكد من خلوها من بنية حزب الله
التحتية وعناصره، وإعلانها رسمياً "آمنة". ويعارض لبنان هذا المطلب، وتؤكد إسرائيل أنه بدون اتفاق على هذه المسألة، لا مجال لمناقشة توسيع نطاق المشروع التجريبي.