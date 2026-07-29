لبنان يُعارض VS اسرائيل تتمسك بحق العودة للتأكد.. وإلا!

أعلنت القناة 12 عن استُهداف مركبة هندسية تابعة للجيش ليلة أمس في ، وقد فتح الجيش تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان قد انتهك وقف إطلاق النار وأطلق طائرة مسيرة مفخخة على ، أو ما إذا كان انفجاراً ناجماً عن قنبلة أو عطلاً فنياً".



في غضون ذلك، علمت القناة 12، أن " أوضحت قبل الجولة المقبلة من المحادثات مع في أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية. ومن المتوقع أن تُعقد جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل، في الفترة ما بين 4 و6 آب، إلا أنه لا يوجد حاليًا أي تقدم نحو توسيع نطاق الانسحاب التجريبي لقوات الجيش .



بحسب مصادر مطلعة على المحادثات للقناة 12، "لا يزال الخلاف بين الطرفين يتمحور حول إصرار إسرائيل على الحفاظ على حرية تحركها في المسائل الأمنية، وتطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي، بعد أي انسحاب مؤقت، بحق العودة إلى المنطقة للتأكد من خلوها من بنية التحتية وعناصره، وإعلانها رسمياً "آمنة". ويعارض لبنان هذا المطلب، وتؤكد إسرائيل أنه بدون اتفاق على هذه المسألة، لا مجال لمناقشة توسيع نطاق المشروع التجريبي.