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عربي و دولي

لبنان يُعارض VS اسرائيل تتمسك بحق العودة للتأكد.. وإلا!

2026-07-29 | 06:06
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لبنان يُعارض VS اسرائيل تتمسك بحق العودة للتأكد.. وإلا!
لبنان يُعارض VS اسرائيل تتمسك بحق العودة للتأكد.. وإلا!

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن استُهداف مركبة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي ليلة أمس في جنوب لبنان، وقد فتح الجيش تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان حزب الله قد انتهك وقف إطلاق النار وأطلق طائرة مسيرة مفخخة على القوات، أو ما إذا كان انفجاراً ناجماً عن قنبلة أو عطلاً فنياً".

في غضون ذلك، علمت القناة 12، أن "إسرائيل أوضحت قبل الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان في روما أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية. ومن المتوقع أن تُعقد جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل، في الفترة ما بين 4 و6 آب، إلا أنه لا يوجد حاليًا أي تقدم نحو توسيع نطاق الانسحاب التجريبي لقوات الجيش الإسرائيلي.

بحسب مصادر مطلعة على المحادثات للقناة 12، "لا يزال الخلاف الرئيسي بين الطرفين يتمحور حول إصرار إسرائيل على الحفاظ على حرية تحركها في المسائل الأمنية، وتطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي، بعد أي انسحاب مؤقت، بحق العودة إلى المنطقة للتأكد من خلوها من بنية حزب الله التحتية وعناصره، وإعلانها رسمياً "آمنة". ويعارض لبنان هذا المطلب، وتؤكد إسرائيل أنه بدون اتفاق على هذه المسألة، لا مجال لمناقشة توسيع نطاق المشروع التجريبي.
 
 
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"نتنياهو أعطى أوامر الرد على حزب الله".. يديعوت أحرونوت تحذف الخبر!
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"نتنياهو أعطى أوامر الرد على حزب الله".. يديعوت أحرونوت تحذف الخبر!

حذفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن منصاتها عبر وسائل التواصل، الخبر الذي سبق أن نشرته، والرامي إلى إيعاز نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالرد على خروقات حزب الله.

وكانت يديعوت أحرونوت، قد أعلنت أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم".

ولاحقاً، قالت القناة 14 الإسرائيلية، أن "الرد المحتمل اليوم على حزب الله لن يشمل ضاحية بيروت الجنوبية".

07:45

"نتنياهو أعطى أوامر الرد على حزب الله".. يديعوت أحرونوت تحذف الخبر!

حذفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن منصاتها عبر وسائل التواصل، الخبر الذي سبق أن نشرته، والرامي إلى إيعاز نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالرد على خروقات حزب الله.

وكانت يديعوت أحرونوت، قد أعلنت أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم".

ولاحقاً، قالت القناة 14 الإسرائيلية، أن "الرد المحتمل اليوم على حزب الله لن يشمل ضاحية بيروت الجنوبية".

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