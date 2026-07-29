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عربي و دولي

"نتنياهو أعطى أوامر الرد على حزب الله".. يديعوت أحرونوت تحذف الخبر!

2026-07-29 | 07:45
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&quot;نتنياهو أعطى أوامر الرد على حزب الله&quot;.. يديعوت أحرونوت تحذف الخبر!
"نتنياهو أعطى أوامر الرد على حزب الله".. يديعوت أحرونوت تحذف الخبر!

حذفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن منصاتها عبر وسائل التواصل، الخبر الذي سبق أن نشرته، والرامي إلى إيعاز نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالرد على خروقات حزب الله.

وكانت يديعوت أحرونوت، قد أعلنت أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم".

ولاحقاً، قالت القناة 14 الإسرائيلية، أن "الرد المحتمل اليوم على حزب الله لن يشمل ضاحية بيروت الجنوبية".


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