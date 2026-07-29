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ترامب: سنضرب إيران بقوة وهم يعرفون ذلك وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق
ترامب: سنضرب إيران بقوة وهم يعرفون ذلك وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق
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الخارجية القطرية: ندين هجمات إيران على الأردن ونعدها انتهاكا صارخا لسيادته وسلامة أراضيه وخرقا للقانون الدولي
2026-07-29 | 13:13
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الخارجية القطرية: ندين هجمات إيران على الأردن ونعدها انتهاكا صارخا لسيادته وسلامة أراضيه وخرقا للقانون الدولي
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