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عربي و دولي

ترامب: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال

2026-07-29 | 16:01
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ترامب: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال
ترامب: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال
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ترامب: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال

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