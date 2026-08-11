"حزب الله يحاول عرقلة العملية".. بيان أميركي عن مفاوضات روما

أعلن مسؤول في الأميركية بشأن المحادثات ، عن أنه "اختُتمت المحادثات التقنية في روما يوم الخميس بعد ثلاثة أيام من النقاشات البنّاءة والمفصّلة. وأنهى الجانبان وضع اللمسات على التفاصيل اللازمة لتنفيذ المناطق التجريبية والجوانب الأخرى من الإطار الثلاثي، بما في ذلك التعريفات المشتركة لعمليتي التحقق والتطهير. كما ناقشنا الانخراط الدبلوماسي بقيادة لاستكمال الإطار الثلاثي، بما في ذلك التحقق من جانب طرف ثالث من عمليات التطهير التي ينفذها ، وأجرينا مناقشات ثنائية منفصلة مع الوفد اللبناني بشأن تقديم الدعم في الوقت المناسب لإعادة الإعمار".

وقال: تدرك جميع الأطراف التحديات الأمنية التي تواجه التنفيذ، كما أظهرت أحداث ليلتي الثلاثاء والأربعاء. وقد قدّمت مجموعة التنسيق العسكري من أجل (MCG4L) بسرعة معلومات دقيقة إلى الجانبين، وستواصل تسهيل التواصل، أنهت الوفود العسكرية وضع اللمسات على معايير العمل والخرائط المشتركة، وعلى خارطة طريق لفتح المجال أمام مناطق تجريبية مستقبلية. وأصبح لدينا الآن تعريفات ومعايير واضحة للنجاح. وفي الجولة المقبلة من المحادثات التقنية، سيقدّم لبنان خرائط طريق مفصّلة لتأمين مناطق ، بالتزامن مع تقدم التنفيذ في المناطق الحالية".



وتابع: "جدّدت معارضتها لتجديد ولاية اليونيفيل، واتفق الجانبان على العمل مع الولايات المتحدة على مسار للمضي قدمًا يدعم الإطار الثلاثي، وسيُستأنف المسار السياسي في روما في أوائل أيلول، وستتواصل المحادثات في والقدس وواشنطن في الفترة الفاصلة. وستواصل مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان (MCG4L) ضمان التنفيذ الناجح للمناطق التجريبية الأولى خلال الأسابيع المقبلة".



وأضاف: "المحادثات التقنية موجودة لمعالجة آليات التنفيذ كي لا يفشل الإطار عند إطلاقه. نحتاج إلى معالجة تفاصيل مهمة، بما في ذلك الجهة التي ستتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها . وبمجرد أن تصبح هذه التفاصيل واضحة، ستتحرك العملية بسرعة أكبر بكثير، يواجه الجانبان قيوداً سياسية، ونحن نعمل على معالجتها بشكل منهجي لأن الطرق المختصرة تؤدي إلى النتائج الفاشلة نفسها التي شهدناها على مدى عقود. ولا يزال الاتجاه إيجابيًا، ولا أحد يتلكأ في التنفيذ".



وأردف: "على الجانب السياسي - المدني، لدينا الآن نقاشات مدنية مباشرة ومتواصلة بين الجانبين بشأن عدد من المواضيع، بمشاركة أكبر وفدين وضعهما البلدان على الإطلاق في الغرفة نفسها. وهم يركزون على إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق ضمن القيود السياسية، بدلًا من التظاهر بأن هذه القيود غير موجودة، نشعر بالارتياح حيال المسار. يجري تنفيذ الإطار، والمناطق الأولى أصبحت فعّالة، وقد وحّدت مجموعات العمل لغتها وخرائطها وإجراءاتها".



وختم: "لسنا ساذجين بشأن الصعوبات، يحاول تخريب العملية، وكل من ولبنان دولتان ديمقراطيتان تواجهان ضغوطًا سياسية داخلية. لكن مجرد جلوس الفرق معًا، وتواصلها بشكل مباشر، وطرحها خيارات، يشكّل بحد ذاته تغييرًا هيكليًا. وقد صُممت العملية لاستيعاب هذه القيود والاستمرار في التقدم رغم ذلك، أولًا من خلال إنجاح المناطق التجريبية، ثم من خلال توسيعها".