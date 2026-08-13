"حضرتك حرامي".. فيديو خدع المصريين هذه حقيقته!

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعره إلى ​أعلى مستوى في أكثر من شهرين في ‌الجلسة السابقة، إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة في أيلول.



